Fondi Strutturali Europei: via libera ai lavori nelle scuole dell’infanzia statali di Calderara

L’Amministrazione Comunale di Calderara di Reno ha dato il via libera ai lavori di adeguamento delle scuole inseriti nei finanziamenti previsti dal piano di Fondi Strutturali Europei – Pon 2014-2020. In particolare, sono state approvate nei giorni scorsi le schede progettuali relative agli interventi sugli spazi e le aule didattiche delle scuole dell’infanzia del territorio per emergenza Covid-19, che verranno realizzati a breve.

Si tratta di un contributo, denominato Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”, che nel corso dell’estate 2020 era stato autorizzato dal Ministero dell’Istruzione nei confronti del Comune di Calderara: 70 mila euro complessivi da utilizzare “per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020”.

Calderara, nello specifico, utilizzerà i fondi in questo modo:

29.000 euro di lavori per 3 pergolati esterni fissi;

41.000 euro per arredi interni ed esterni a servizio delle scuole.

Si tratta delle scuole dell’infanzia statali del Comune di Calderara, e dunque: