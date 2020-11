In servizio Marconi Express, il people mover di Bologna

Corse ogni 15 minuti dalle ore 5.40 a mezzanotte, 365 giorni all’anno: il 18 novembre ha aperto al pubblico il Marconi Express, il collegamento veloce tra la stazione FS di Bologna e l’aeroporto Marconi, 5 km in sopraelevazione percorsi in 7 minuti e 30. A guida completamente automatica, con oltre un terzo del fabbisogno energetico fornito da pannelli fotovoltaici, il people mover di Bologna è la prima monorotaia in Italia a connettere la rete dell’Alta velocità ferroviaria con uno dei primi 10 aeroporti nazionali per traffico di passeggeri.

Ciascun mezzo ha una capacità di 50 passeggeri, suddivisi in 2 scompartimenti di uguali dimensioni. Raggiungono i 70 km/h e permettono di dare al sistema una velocità commerciale di 40 km/h. Con questa configurazione, il Marconi Express consente di trasportare 570 passeggeri all’ora per direzione. Un quarto veicolo potrà essere inserito senza modifiche strutturali quando necessario. I punti strutturalmente complessi dell’infrastruttura (ponte e sottopasso della linea ferroviaria) sono già predisposti per un eventuale raddoppio del binario.

A metà tracciato è presente la stazione intermedia Lazzaretto che ospita la centrale operativa, il “cervello” del sistema da cui gli operatori controllano i veicoli. Vi sono collocate anche l’area di manutenzione, le rimesse e le cabine elettriche di trasformazione per alimentare le navette.

La stazione intermedia del people mover potrà servire il comparto Bertalia-Lazzaretto dell’Università di Bologna. Il complesso di 36mila metri quadrati di superficie lorda, di cui a settembre sono iniziati i lavori di realizzazione con conclusione in 42 mesi, prevede la realizzazione di quattro edifici: la nuova sede del dipartimento Dicam (Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali) e di parte del dipartimento Disa (Dipartimento di Scienze Aziendali), un edificio per la didattica con 20 aule e spazio mensa e due studentati con annessi servizi per una capienza residenziale complessiva di 382 studenti.

In questa fase di emergenza sanitaria, l’utenza del Marconi Express sarà costituita dai passeggeri dei voli dell’aeroporto Marconi che viaggiano per comprovate esigenze di lavoro, salute, studio o necessità, dai lavoratori dell’area aeroportuale (reparti operativi, forze dell’ordine, servizi, personale di terra e di bordo delle compagnie aeree) e da residenti e lavoratori del quartiere Lazzaretto.

A causa della riduzione del traffico aereo, il Marconi Express viaggerà inizialmente con una sola navetta, con una corsa ogni 15 minuti. Secondo le disposizioni dell’ultimo Dpcm, la capienza è limitata al 50% dei posti disponibili: come indicato sulle porte, sono quindi ammessi non più di 12 passeggeri per ciascuno dei due scomparti della vettura, che sono dotati di adeguati impianti di condizionamento e rinnovo dell’aria.

Biglietti. Il biglietto ordinario con tariffa flex (utilizzabile entro 12 mesi dall’acquisto) ha un prezzo di 8,70 euro. L’andata e ritorno è scontata a 16 euro, con ritorno da effettuare entro 30 giorni dall’andata. Possibile anche utilizzare il Marconi Express per la sola tratta dalla stazione FS al Lazzaretto: in questo caso il costo è di 1,70 euro. Un sistema “antifurbi” impedisce a chi ha il biglietto per il Lazzaretto di proseguire verso l’aeroporto: il biglietto va infatti validato sia in entrata che in uscita e i tornelli (a tutta altezza) si aprono solo esibendo il titolo di viaggio giusto. Il biglietto ordinario si può già acquistare online sul sito Marconiexpress.it e sulla app Roger; all’avvio dell’esercizio anche ai tornelli Pay&Go Contactless, alle emettitrici automatiche presenti nelle stazioni del Marconi Express e presso le rivendite fisiche.

I biglietti Famiglia (acquistabili solo sul sito) costano 18 euro una sola tratta e 34 euro andata e ritorno. Sono validi per un massimo di 2 adulti e 3 ragazzi di età tra 5 e 16 anni compresi.

I biglietti possono essere utilizzati solo nelle date scelte in fase di acquisto e sono nominativi.

Pagano meno anche i gruppi composti da almeno 10 persone: il prezzo è di 7 euro a persona, 14 euro nel caso di biglietto andata e ritorno. I biglietti Gruppi sono utilizzabili solo nelle date scelte in fase di acquisto e si possono comprare (acquistabili solo sul sito) entro le ore 24 del giorno precedente il viaggio di andata.



Da giovedì 19 novembre attiva la navetta a tariffa speciale Ospedale Maggiore – Aeroporto Marconi

Nell’ambito della ridestinazione delle risorse impiegate in precedenza per l’esercizio della linea Aerobus, l’Amministrazione Comunale – attraverso l’Agenzia per la Mobilità SRM, di concerto con l’affidatario TPB – ha definito l’istituzione di nuovi servizi di trasporto pubblico.

Il primo di questi è la nuova navetta attiva tra l’Ospedale Maggiore e l’Aeroporto Guglielmo Marconi, in funzione a partire da giovedì 19 novembre.

Si tratta di un servizio a tariffa speciale che, integrandosi con le altre linee della rete di bus Tper della direttrice Emilia Ponente, può rappresentare un collegamento di trasporto pubblico utile, in particolare, per i lavoratori dell’area aeroportuale.

La nuova navetta – che all’Ospedale Maggiore ha il capolinea in comune con la linea 39 – prima di giungere in Aeroporto, lungo il percorso, effettua le fermate “Santa Viola”, “Pontelungo”, “Triumvirato” e “Birra”, utili per l’interscambio con altre linee della rete urbana e suburbana di bus.

Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 5 alle ore 00.45 con corse ogni 20 minuti. Le prime due corse del mattino (in partenza dalla Stazione Centrale) e le ultime due corse della sera (in partenza dall’Aeroporto e in arrivo alla Stazione) partiranno dalla Stazione Centrale alle ore 5.00 e 5.20 e dall’Aeroporto alle ore 00.15 e 00.45.

Per fruire della Navetta Ospedale Maggiore – Aeroporto sono necessari appositi titoli di viaggio di corsa semplice da 4 euro acquistabili da giovedì 19 novembre sul sito Tper (tper.it/navettaaeroporto), sull’app Roger, alle emettitrici automatiche presenti in Aeroporto, presso le biglietterie Tper e, a partire dai prossimi giorni, alle rivendite autorizzate di titoli di viaggio Tper più prossime alle fermate della navetta.

I biglietti valgono per una corsa sulla navetta da/per l’aeroporto e devono essere validati al momento dell’accesso sul bus. Con il biglietto della Navetta Ospedale Maggiore – Aeroporto si possono utilizzare anche gli altri mezzi pubblici dell’Area Urbana di Bologna entro 75 minuti di validità, validando sempre ad ogni accesso.

Non sono validi i normali biglietti dei bus a tariffa ordinaria e gli abbonamenti Tper. I bambini di età inferiore a 4 anni non pagano il biglietto.

bolognametropolitana.it