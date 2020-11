11 poster sono stati appesi nelle settimane scorse in giro per tutta Calderara: è il lavoro dell’artista Andrea Abbatangelo per il progetto di #prospettive.

Da oggi, tutte le foto corredate da un breve descrizione, saranno proiettate sulla facciata della Casa della Cultura “Italo Calvino”.



Vuoi saperne di più su Prospettive? Leggi qui https://bit.ly/prospettive_

dalla pagina Fb del Comune di Calderara