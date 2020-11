Le interviste di CBN: Ilenia Piscopo

Ilenia Piscopo, giovane di Persiceto, un anno fa ha lanciato “il_camerino” su Instagram. Una donna che ha saputo credere nel proprio talento. Così abbiamo deciso di incontrarla, per capire meglio come, a partire da un’idea, si possano realizzare i propri sogni.

Come è nata l’idea? Qual è stata la scintilla che ti ha portato a creare “il_camerino”?

Sono da sempre appassionata di moda e lifestyle, e lavoravo già in questo ambito. Però sentivo il bisogno di un progetto tutto mio capace di cucire insieme la passione per la moda, la mia particolare inclinazione alla comunicazione, e il mio essere fortemente empatica. Perciò, da un’intuizione estemporanea, è nato “il_camerino”, quale spazio propizio in cui scambiare consigli su abbigliamento e accessori. L’idea è quella di ritrovarsi in un piccolo camerino, tra amiche, dove potersi confrontare e aiutarsi a scegliere i capi più giusti per il proprio outfit. Non si tratta solo di un luogo virtuale, è il posto del cuore, qui vorrei creare una community pronta ad accogliere tutte le appassionate.

Dal muovere i primi passi, ai mesi successivi: ci racconti qual è stato il percorso di questa tua nuova esperienza?

Intanto per la primissima fase di avvio, ho avuto una spinta fondamentale che si è rivelata decisiva per partire, rappresentata dalla fiducia prima e dal sostegno poi, di mio marito. Senza di lui probabilmente non avrei iniziato. All’inizio ero infatti un po’ titubante perché sapevo che i social rappresentano un palcoscenico importante, ma bisogna essere in grado di saperne gestire gli effetti. Ho imparato che, soprattutto sul web, è importante usare bene le parole, per non incorrere nel rischio di essere fraintesi. Sono un’autodidatta e, strada facendo, sto cercando di imparare ciò che reputo più utile e significativo per la mia attività. Come ad esempio le rubriche, le stories e le collaborazioni con altri professionisti che, mano a mano, ho deciso di realizzare per offrire a #leragazzedelcamerino sempre maggiori contenuti e spunti su cui interagire.

Ad un anno di distanza “il_camerino” ha riscosso molto seguito (sia in termini di follower che di visualizzazioni) ti saresti aspettata un simile successo?

Questo anno è stato molto intenso sia per organizzare, sia per pianificare la realizzazione di tutto ciò di cui questo progetto essenzialmente si compone, ma il bilancio che ne traggo è estremamente positivo. Se mi guardo indietro sono felice e soddisfatta della strada che ho percorso e – senza prendermi troppo sul serio – voglio rimanere “Lile” del primo giorno. Una donna entusiasta di conoscere altre persone con le quali condividere le sue più grandi passioni. Ad essere sinceri mi ritengo anche fortunata perché, al momento, questo network mi ha avvicinata a tantissime ragazze che si sono rivelate persone davvero speciali, come Ana, Francesca, Vale, Jessica e potrei andare avanti a lungo! Questo senza dubbio, il successo più grande: le relazioni che si sono venute a creare, e che rendono tutte noi un autentico gruppo di amiche.

In vista del primo anniversario, qualche riflessione?

Sì ad ottobre “il_camerino” spegnerà la sua prima candelina ed ho in mente di fare festa per celebrare al meglio questo primo compleanno insieme a tutti coloro che mi seguono e mi hanno trasmesso fiducia. Il grande impegno profuso in questi mesi è stato compensato dalla soddisfazione di avere creato tanti legami di vera amicizia: questo probabilmente il valore aggiunto del camerino. Anche durante i mesi difficili del lockdown ho cercato di mantenere sempre vivo il contatto, proponendo nuovi contenuti. Un segno di vicinanza che #leragazzedelcamerino hanno saputo cogliere e apprezzare. Voglio dire grazie anche alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto, e che mi ha permesso di bilanciare impegni e attività quotidiane per dedicare tempo ed energie alle mie idee.

Come vedi il tuo futuro? Quale saranno i tuoi prossimi progetti?

Il progetto sta evolvendo in tante direzioni. Attraverso “il_camerino” ho lanciato una mia collezione di accessori (nello specifico collane) denominata e ispirata alla serie “La casa di carta”, e ho avviato un e-commerce dove si possono acquistare abiti direttamente selezionati da me (ndr. dal 13/05/20 ha preso avvio www.ilcamerinoshop.com). Sono inoltre fiorite interessanti collaborazioni con altri professionisti, che mi hanno permesso di esplorare altri ambiti affini o collegati al mio. Per il futuro mi piacerebbe continuare ad arricchire questo spazio con tante novità capaci di stupire ed entusiasmare #leragazzedelcamerino, al fine di rendere sempre più magici quei momenti tra di noi… Perché in fondo, il camerino è un luogo prezioso per tutte le donne!

Laura Palopoli