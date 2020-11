Lorenzo Donato nominato nuovo responsabile Fratelli d’Italia Terred’Acqua

“Nella giornata di oggi sono stato indicato come Vice Delegato dell’Area Metropolitana di Bologna e responsabile dell’area Terre d’Acqua per Fratelli d’Italia.

Ringrazio il Vice Coordinatore regionale Stefano Cavedagna e tutto il coordinamento di Fratelli d’Italia Bologna per la fiducia.

Tante le sfide che ci aspettano: dal commissariamento dell’Unione dei Comuni di Terred’Acqua alle elezioni a San Giovanni in Persiceto, passando per le fondamentali elezioni amministrative di Bologna che designeranno anche il nuovo Sindaco dell’Area Metropolitana. Fratelli d’Italia è pronta!” sono queste le prime parole di Lorenzo Donato, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia a Calderara di Reno, dopo la nomina che aggiunge: “Insieme ai Coordinatori dei circoli territoriali di FDI lavorerò per proseguire il radicamento del partito che vogliamo diventi sempre di più il punto di riferimento per tutti i cittadini stanchi e delusi dal PD”.

Lorenzo Donato