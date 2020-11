L’Osservatorio regionale ‘Partecipazione’ premiato dall’Onu

La straordinaria capacità di raccogliere, con una costante attività di monitoraggio e analisi statistiche, tutti i processi partecipativi attivati nel territorio regionale e nazionale, nonché l’essere un importante strumento per la progettazione di nuovi percorsi fornendo esempi dettagliati e best practices.

Sono queste, in sintesi, le motivazioni per le quali l’Osservatorio Partecipazione, piattaforma della Regione Emilia-Romagna, ha vinto il Best Practices Award 2020, quinta edizione del premio assegnato ai progetti che hanno contribuito al progresso di uno o più degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La giuria, quest’anno presieduta da Johannes Krassnitzer, coordinatore di Undp Art, era composta da un comitato di esperti di sviluppo internazionale. Il progetto dell’Osservatorio Partecipazione, sarà presentato online il prossimo 31 ottobre nell’ambito dei lavori del 14^ Congresso internazionale della Associazione Rede Unida di Porto Alegre, in Brasile.

Infine domani, in occasione della Giornata della Partecipazione, sarà inviato ai partecipanti un videomessaggio del segretario generale di Oru Fogar (Organizzazione delle Regioni Unite) Carles Llorens, in cui evidenzierà come l’Osservatorio Partecipazione dell’Emilia-Romagna sia considerata una delle migliori pratiche da applicare nei processi di e-democracy.

