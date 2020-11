Nuovi strumenti operativi per la Protezione Civile di Calderara

Nuovi strumenti operativi per i volontari della nostra associazione. Si tratta di nuovissime radio ricetrasmittenti in tecnologia Tetra che il Comune di Calderara di Reno ha concesso in comodato d’uso alla nostra associazione. Acquistate tramite un bando finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, le radio rispondono ad una delle esigenze primarie della protezione civile, che è quella di potere comunicare in modo efficace anche nei casi di emergenza. L’Associazione e i volontari tutti ringraziano Comune e Regione per l’attenzione dimostrata.

dalla pagina Fb Volontari protezione Civile Calderara