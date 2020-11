Persiceto: annullata la mostra “Vita interiore tra Violenza e Rinascita”

Visto l’aggravarsi della situazione Covid-19 e le conseguenti restrizioni, che non permettono di organizzare la mostra fisicamente e che hanno limitato ai fotografi la possibilità di organizzare il materiale per partecipare, verrà posticipata a data da destinarsi l’inaugurazione sia fisica che virtuale del progetto fotografico. In ragione del congelamento dell’iniziativa, abbiamo deciso di far rimanere ancora aperta la possibilità per i fotografi di inviare i propri lavori, fino a tre settimane prima della nuova data per la mostra.

RICAPITOLANDO:

1. E’ bloccata l’inaugurazione fisica ed anche quella virtuale; il progetto verrà comunque realizzato in data da definire

2. Rimane aperta la possibilità di inviare le foto e i documenti firmati per la partecipazione, fino a data da definire

Per qualsiasi altra informazione scriverci a

maipiu-gruppoama@hotmail.com

gli organizzatori