Persiceto, chiusura e trasferimento uffici del Polo Catastale

Gli uffici del Polo Catastale di San Giovanni in Persiceto in via Astengo 27 saranno chiusi al pubblico nelle intere giornate di lunedì 30 novembre 2020 e di martedì 1° dicembre, per consentire il trasloco dell’archivio. Lo sportello riaprirà martedì 2 dicembre e sarà accessibile solo su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12.30.

La prenotazione si potrà effettuare tramite i seguenti canali:

telefonando al numero 051.6812910

inviando mail all’indirizzo catasto@terredacqua.net, con oggetto “Prenotazione appuntamento” e indicazione di quale servizio si ha necessità e di un recapito telefonico.

