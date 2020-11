Persiceto dice NO alla violenza sulle donne

Persiceto si colora di rosso per celebrare il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Porta Vittoria e la rotonda di ingresso a Persiceto su via Bologna saranno illuminate di rosso ogni sera da oggi fino a lunedì 30 novembre.

In piazza del Popolo è stata inoltre installata una grande scarpa rossa realizzata dalla società carnevalesca Ocagiuliva, come si vede in questa bella fotografia di Mary Calò.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto