Persiceto, lavori in corso per rotonda in via Bologna

Dal 18 novembre 2020 al 28 febbraio 2021 sono previste diverse modifiche alla viabilità in prossimità del cantiere per la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra via Bologna, circonvallazione Italia e circonvallazione Vittorio Veneto.

La rotonda avrà un diametro esterno di 32 metri, 3 bracci e relativi collegamenti ciclabili e sarà affiancata da un parcheggio nell’area ex Eni. Durante il mese di ottobre il cantiere ha interessato solamente l’area ex Eni, mentre dal 18 novembre le varie fasi dei lavori occuperanno anche parte della carreggiata, con conseguenti modifiche alla viabilità.

Nella Fase 1, che durerà presumibilmente da mercoledì 18 a mercoledì 25 novembre, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

divieto di accesso in circonvallazione Vittorio Veneto per tutti i veicoli provenienti da circonvallazione Italia e da via Bologna;

obbligo di proseguire dritto per i veicoli provenienti da circonvallazione Vittorio Veneto che si immettono in via Bologna;

divieto di transito per pedoni e ciclisti nel tratto ciclopedonale dell’area di intersezione, con deviazione nelle vie Quartirolo, Rocca e parco Pettazzoni.

Si invitano i cittadini a utilizzare percorsi alternativi che tengano conto del divieto di accesso in circonvallazione Vittorio Veneto.

Le successive modifiche verranno comunicate man mano, in base all’andamento dei lavori.

comunepersiceto.it