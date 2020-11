Persiceto, lavori rotonda via Bologna: aggiornamenti

Si informa che le modifiche alla viabilità attualmente applicate in prossimità del cantiere per la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra via Bologna, circonvallazione Italia e circonvallazione Vittorio Veneto, rimarranno in vigore fino a mercoledì 2 dicembre.

Le attuali limitazioni riguardano la Fase 1 dei lavori; le modifiche alla viabilità e al traffico previste per le fasi successive verranno comunicate man mano, in base all’andamento dei lavori.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto