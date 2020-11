Persiceto, spesa e farmaci a domicilio per persone fragili

Anche in questa seconda fase dell’emergenza Covid-19, le persone più fragili e senza rete di supporto (es. anziani soli) possono richiedere al Comune assistenza per la consegna di generi alimentari di prima necessità e farmaci.

Le persone senza rete familiare e amicale di supporto possono fare riferimento allo Sportello sociale che riceve telefonicamente le richieste di aiuto il lunedì e il sabato dalle ore 9 alle 12 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30. I numeri dedicati sono: 051.6812772 – 2738 – 2774.

L’e-mail dedicata presidiata giornalmente è: servizisociali@comunepersiceto.it

In seguito alle richieste ricevute, gli assistenti sociali valutano la necessità di sostegno.

Il servizio non è rivolto alle persone in quarantena, che per disposizione regionale devono rivolgersi alla Croce Rossa Italiana ai numeri 051.311541 e 334.6379923.

Se la persona fragile può contare su un nucleo familiare o una rete di supporto e non ha necessità di particolare sostegno, viene comunque indirizzata al servizio di consegna a domicilio della spesa da parte degli esercizi commerciali che si sono resi disponibili.

I recapiti dei Servizi sociali sono comunque a disposizione per chi volesse chiedere informazioni.

comunepersiceto.it