Piccinini (M5S) replica alle Sardine: “Serve senso di responsabilità. Portare gente in piazza è un rischio da evitare”

“Da parte nostra non c’è nessun pregiudizio verso la manifestazione di sabato prossimo in piazza Maggiore ma solo tanta preoccupazione per la situazione che stiamo vivendo e che dovrebbe essere davanti agli occhi di tutti”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in replica alle recenti dichiarazioni degli organizzatori della manifestazione in programma sabato 14 novembre a Bologna. “A nostro avviso in questo momento serve senso di responsabilità e serve dare il buon esempio – aggiunge Silvia Piccinini – Appare incredibile, invece, come per le Sardine portare gente in piazza non comporti nessun rischio proprio mentre tutte le autorità sanitarie ci stanno dicendo che è assolutamente necessario evitare qualsiasi occasione di contagio. A questo punto non possiamo fare altro che sperare che le ordinanze che dovrebbero essere varate a breve obblighino a sostituire la consegna a mano delle lettere in programma per sabato prossimo a Bologna con una modalità certamente più sicura come può essere l’utilizzo di una semplice mail” conclude la capogruppo regionale M5S.

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna