Sala Bolognese: 2 Novembre – un ricordo di tutti i defunti

Oggi in qualità di Sindaco, rappresentate di tutta la Comunità Salese, ho deposto 6 corone nei luoghi più significativi del nostro Comune, per commemorare i defunti. Oltre ai quattro cimiteri le Corone sono state deposte al Monumento ai Caduti e al Campanile di Sala dove ci sono i nomi dei caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale.

Defunti, tutti, da ricordare e ringraziare per il contributo lasciato alla nostra comunità: ognuno nella propria vita, nell’impegno nelle relazioni del proprio tempo, ha posto le basi, i valori, al nostro presente.

Un ricordo ed una preghiera per tutti, in particolare per chi non ha potuto ricevere il saluto dei propri cari in questa epoca di pandemia. Ogni epoca ha la sua battaglia, noi oggi dobbiamo affrontare una pandemia e solo stando uniti, seppur distanti fisicamente, ed ancorati ai nostri valori di condivisioni e senso civico e di comunità, potremo farcela e rinforzare le nostre radici.

Il Sindaco Emanuele Bassi