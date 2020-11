Sala Bolognese, aggiornamenti Rotonda sulla Trasversale di Pianura

Per procedere con i lavori necessari per realizzare le intersezioni a raso della rotonda nel tratto di via Gramsci verso Padulle, informiamo tutti che il tratto dalla Trasversale verso Padulle verrà chiuso dal 17 novembre al 23 dicembre 2020.

Siamo consapevoli che questo porterà dei disagi soprattutto ai cittadini residenti nel tratto di via Gramsci che porta a Padulle, ma si tratta di un passaggio fondamentale per procedere speditamente con la realizzazione della Rotonda.

Tutti i dettagli: http://www.comune.sala-bolognese.bo.it/…/da-martedi-17…

dalla pagina Fb Condividere Sala Bolognese