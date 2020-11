Sala Bolognese: ritorna il prestito bibliotecario a domicilio

Partirà dalla prossima settimana (16 novembre ndr) il servizio della biblioteca per i prestiti di libri e dvd a domicilio. I cittadini residenti a Sala Bolognese possono richiedere la consegna a domicilio di materiali librari o audiovisivi della biblioteca.

Per attivare il servizio e verificare la disponibilità del libro o dvd scelto, occorre contattare la biblioteca chiamando il numero 051 6822541 Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, oppure scrivendo una mail a biblioteca@comune.sala-bolognese.bo.it Accedendo al catalogo on line della Biblioteca è inoltre possibile consultare l’elenco completo delle novità in fondo alla pagina, dei libri e dvd disponibili.

La consegna dei libri sarà effettuata da volontari e volontarie del settore cultura del Comune, su appuntamento.

