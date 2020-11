Sant’Agata, aggiornamenti sui contagi nel territorio

Buongiorno a tutti,

sono a fornire gli ultimi aggiornamenti. Per quanto riguarda l’ultima settimana, abbiamo avuto 23 nuovi casi di cui 13 sintomatici e 10 asintomatici. Per quanto riguarda la situazione generale, abbiamo attualmente 78 persone in quarantena di cui 31 residenti nella Casa Protetta, nella quale ci sono stati purtroppo altri 7 decessi di cui 2 originari di Sant’Agata.

Alle famiglie va il nostro cordoglio e vicinanza.

Restiamo fiduciosi, prima o poi finirà.

dalla pagina Fb di Giuseppe Vicinelli, sindaco di Sant’Agata