Sant’Agata, problematica illuminazione pubblica: parla il Sindaco Vicinelli

Buongiorno a tutti.

Negli ultimi giorni sono arrivate varie segnalazioni relative al mancato funzionamento dell’illuminazione pubblica in alcune zone del Paese.

Alle prime segnalazioni, l’Ufficio tecnico del Comune ha prontamente avvisato di tali problematiche Hera Luce, gestore dell’illuminazione pubblica, la quale ci ha comunicato di aver effettuato fin dalla scorsa settimana degli interventi, che non sono però risultati risolutivi, in quanto la problematica si è rivelata più complessa del previsto. Inoltre, Hera Luce ha comunicato all’Ufficio tecnico che nella giornata odierna ci sarà un intervento più approfondito per la risoluzione dei guasti.

In ogni caso, stamattina ho voluto telefonare personalmente ad un responsabile di Hera Luce, il quale mi ha confermato che oggi stesso faranno degli accertamenti più approfonditi e che, salvo complicazioni, dovrebbero risolvere il problema nel giro di uno o due giorni. Speriamo che sia effettivamente così!

dalla pagina Fb Giuseppe Vicinelli Sindaco