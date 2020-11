Turismo sostenibile, il 26 novembre l’evento online che anticipa il festival “After, futuri digitali”

Appuntamento giovedì 26 novembre, a partire dalle 15, per l’evento online “Smart Tourism and the Global Challenge”, convegno di anticipazione della quarta edizione di “After. Futuri digitali”, festival sugli impatti dell’innovazione digitale nel nostro vissuto quotidiano, promosso da ADER-Agenda Digitale della Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Ravenna in qualità di città ospitante per questa edizione, posticipato alla prossima primavera a causa della situazione sanitaria dovuta al Covid–19.

L’evento, a carattere internazionale, sarà dedicato alle sfide del tutto particolari che stanno interessando il settore dello smart tourism, e le città che se ne fanno promotrici, alla luce dell’attuale emergenza. Un tema che sarà oggetto di riflessione e confronto con il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali, professionisti ed esperti italiani e internazionali, per offrire una panoramica il più possibile ampia e partecipata su come le città all’avanguardia nella promozione di nuove forme di turismo ad alto tasso di innovazione, anche grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali e di rete, stanno affrontando il momento attuale e riconfigurando le proprie attività di promozione e marketing territoriale.

Il programma si aprirà con i saluti istituzionali di Andrea Corsini, assessore regionale alla mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio, Paola Salomoni, assessore regionale alla scuola, università, ricerca, agenda digitale, Giacomo Costantini, assessore al turismo e smart city del Comune di Ravenna, Alessandra Priante, direttrice del dipartimento per l’Europa presso la World Tourism Organization (UNWTO) e István Ujhelyi Vice-Chair, in rappresentanza della Commissione turismo e trasporti del Parlamento Europeo.

Seguirà una prima sessione dedicata al tema “A global overview: from data to sustainable tourism” (“Una panoramica globale: dai dati al turismo sostenibile”), moderata da Silvia Mazza, travel marketing specialist di APT Servizi Emilia-Romagna, alla presenza di Tom Hall, scrittore e consulente per Lonely Planet e membro del consiglio di Best in Travel 21, Maria Elena Rossi, direttrice marketing e promozione ENIT, Francesca Benati, direttore generale e amministratore delegato per l’Italia di Amadeus e Francesco Tapinassi, direttore di BTO, Buy Tourism Online.

Successivamente è in programma la sessione “Being a capital: smart technologies for tourism and the experience of the city” (“Essere una capitale: le tecnologie smart per il turismo e l’esperienza della città”), moderata da Tom Hall di Lonely Planet, con interventi di Jenny Taipale, direttore partnership e sviluppo marketing della città di Helsinki, capitale europea del turismo smart 2019, Helena Lindqvist, project manager della città di Goteborg, capitale europea del turismo smart 2020, Marc Sanderson, direttore per lo sviluppo internazionale economico e la guida della capitale europea dello smart tourism della città di Malaga, e Maria Grazia Marini, dirigente del servizio turismo del Comune di Ravenna.

I lavori saranno trasmessi e liberamente visibili a partire dalle 15 in diretta web sul sito After Festival e sui canali YouTube e Facebook del Festival, con un canale dedicato per la traduzione simultanea degli interventi.

