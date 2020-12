17 dicembre: interruzione servizio idrico a Decima

Giovedì 17 dicembre 2020 Hera eseguirà un intervento di manutenzione sulla rete dell’acquedotto a San Matteo della Decima che comporterà l’interruzione del servizio idrico dalle ore 8.30 alle ore 16.00 nella zona compresa tra via Bolina, via Barbieri e via Carracci, oltre che a tutta la zona di via San Cristoforo partendo da via Barbieri fino ai confini comunali in località Arginone.

L’intervento prevede la sostituzione del gruppo di valvole idrauliche di intercettazione sul nodo della rete dell’acquedotto ubicato all’incrocio tra via Carracci e via Bolina. La durata dei lavori è indicativa e potrebbe variare in funzione di imprevisti.

Per limitare i disagi Hera posizionerà cassoni contenenti sacche di acqua potabile a disposizione dei cittadini residenti, in quattro punti di via San Cristoforo:

all’intersezione con via Barbieri

all’intersezione con via Bevilacqua

all’intersezione con via Salicelli

all’intersezione con via Mulinazzo

Si consiglia inoltre ai cittadini di tenere una scorta di acqua per le proprie necessità, riempiendo qualche secchio o bacinella.

Nell’immagine è evidenziata la zona interessata dal disservizio; “R” indica il punto d’intervento e i numeri 1, 2, 3, 4 i punti in cui verranno posizionati i cassoni.

