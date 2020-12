23 dicembre: la diretta del sindaco di Persiceto

Il Sindaco Lorenzo Pellegatti è in diretta sulla pagina Facebook del Comune per aggiornare i cittadini sull’andamento del contagio nel nostro territorio e sulle ultime novità introdotte dal Decreto Legge del 18 dicembre 2020, in vigore per il periodo delle festività natalizie e dell’inizio del nuovo anno. Per l’occasione approfondisce le misure di contenimento e risponde in diretta a tutte le domande dei cittadini in merito, insieme ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine Locali: Alessandro Rampino, Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto, Mario Cocchi, responsabile del presidio di Persiceto della Polizia Locale dell’Unione Terred’acqua, e Fabrizio Servidio, dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di San Giovanni in Persiceto.