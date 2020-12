A Crevalcore accese le luminarie di Natale

Anche quest’anno le luminarie addobberanno tutta via Matteotti, la piazza, porta Modena e porta Bologna.

A finanziare l’iniziativa quest’anno è stato il Comune di Crevalcore che ha stanziato importanti risorse per realizzare il “vestito della festa”, fornendo inoltre un contributo anche per la realizzazione delle luminarie del Centro commerciale Crevalcore 2.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale infatti è quello, in un momento così difficile e grave per l’intero Paese, di sostenere anche le aziende e i commercianti locali.

Un ringraziamento particolare alla locale Proloco per la collaborazione prestata in questa occasione.

comune.crevalcore.bo.it