Al via il Calderara Christmas Challenge

Parte il 5 dicembre il Calderara Christmas Challenge, la prima gara natalizia ufficiale del Comune di Calderara di Reno. Si tratta di un challenge a tema natalizio, che mette in palio per i vincitori delle tre categorie oggetto delle sfide – il balcone natalizio, il presepe, l’albero di Natale – altrettante ceste di prodotti alimentari. È una delle iniziative di un cartellone natalizio stravolto dall’emergenza sanitaria ma ricco comunque di di solidarietà e momenti di festa, pur all’insegna del distanziamento. “Sarà un Natale diverso rispetto a quello cui eravamo abituati – dice il Sindaco Giampiero Falzone -, ma sarà pur sempre Natale: abbiamo lavorato per tante novità che possano essere segnali di speranza e di fiducia nel futuro, e per far sentire sempre più unita tutta la nostra comunità verso un 2021 che tutti aspettiamo diverso dall’anno che sta per terminare. Essere uniti e coesi, d’altronde, è stata e sarà la nostra arma vincente. Faremo iniziative non in presenza ma forti, per farci sentire il calore delle feste e salutare un anno del quale, comunque, non dovremo mai dimenticarci”.