Anzola: riapertura mercati senza obbligo del piano dei mercati

A seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n.223 del 27/11/2020 che non prevede più l’obbligatorietà del Piano dei mercati, (di cui al punto a.4 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n.216 del 12/11/2020), i mercati presenti ad Anzola dell’Emilia – del Capoluogo e di Lavino di Mezzo, proseguono la loro attività commerciale secondo la collocazione dei posteggi ed in applicazione delle misure di mitigazione del rischio Covid-19, (di cui al “protocollo regionale” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.82 del 17/05/2020 e s.m.i., come previsto dall’Ordinanza Sindacale n. 40 del 21/05/2020).

