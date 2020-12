Bernini (FI): “Governo brancola nel buio, si ascoltino le preoccupazioni dei ristoratori”

Condivido in pieno le preoccupazioni dei ristoratori bolognesi e di quelli di tutta Italia. Lavorare nell’incertezza perenne, in un momento di così grande crisi economica, è davvero snervante. Molti ristoranti si erano già organizzati, avevano raccolto prenotazioni e predisposto i menù per le festività natalizie: la nuova stretta che dovrebbe arrivare, dopo l’ennesimo dietrofront del Governo, purtroppo ha poco a che vedere con il buon senso. Se queste misure restrittive sono davvero necessarie per arginare il contagio, allora andavano adottate subito e senza indugio. I cambiamenti continui, le disposizioni spesso contraddittorie che si susseguono senza alcuna certezza, stanno diventando insostenibili. Serve responsabilità, coerenza e programmazione: ma questo esecutivo continua a brancolare nel buio, senza riuscire ad assumere decisioni univoche e con tempistiche che consentano quantomeno agli imprenditori della ristorazione di organizzarsi contenendo i danni. Se chiusura sarà, dovrà assolutamente essere accompagnata da misure immediate di risarcimento e indennizzo.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia