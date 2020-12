Bocciofila Persicetana: nonostante tutto… noi siamo ancora qua

Nonostante tutto, la voglia di ripartire c’è.

Come annunciato nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, procedono con entusiasmo i preparativi per l’organizzazione dell’“11° Gran Premio AssiCoop”.

La manifestazione, indicata dalla Federazione Italiana Bocce e riconosciuta dal CONI di interesse nazionale, si svolgerà domenica 06 dicembre presso il Palabocce di San Giovanni in Persiceto.

Nell’arco dell’intera giornata, saranno molte le formazioni che si scontreranno per ambire al gradino più alto del podio. Il perdurare dell’emergenza e la temporanea chiusura degli impianti sportivi, non hanno scoraggiato le centinaia di appassionati. Tanta è la voglia di tornare sulle corsie di gioco come dimostrato dalle 130 formazioni iscritte per un totale di 260 atleti provenienti da tutta Italia.

“Non ci saremmo mai aspettati una partecipazione così alta. Ogni volta che la nostra società organizza una manifestazione lo fa con il cuore ed il massimo impegno, e questo ci è sempre stato riconosciuto. Ecco perché siamo orgogliosi di aver raggiunto un così alto numero di partecipanti” afferma Dante Tugnetti, Presidente della ASD Bocciofila Persicetana.

“Siamo consapevoli delle difficoltà del momento, non a caso abbiamo predisposto tutto per garantire massima sicurezza nel pieno rispetto dei protocolli nazionali e regionali” – afferma Francesco Furlani, Presidente del Comitato Organizzatore. “Anzi, anche di più: nonostante la nostra disciplina non rientri tra gli sport di contatto, come società organizzatrice abbiamo imposto ugualmente l’uso della mascherina che verrà consegnata ad ogni partecipante e dispensato gel igienizzante in diversi punti del locale. Inoltre abbiamo predisposto entrate contingentate e uscite separate, il controllo della temperaturaall’ingresso, così come sedute e postazioni che permettano il mantenimento del distanziamento”.

Come se non bastasse, saranno coinvolti impianti di Bologna, Modena e Ferrara per la disputa delle eliminatorie per poi concentrare i finalisti presso la Bocciofila Persicetana.

Si tratta di una delle più importanti manifestazioni di carattere sovraregionale, che, oltre ad unire un numero importante di amanti della specialità, offre una altissima qualità tecnica. Parteciperanno infatti i migliori atleti non solo della Regione, ma provenienti dall’intera penisola.

È una grande occasione per la nostra Regione di accogliere tutti partecipanti con calorosa ospitalità e fargli conoscere, oltre alla qualità degli impianti sportivi e i luoghi che li ospitano, anche la nostra rinomata arte culinaria.

La bellezza di questa disciplina è quella di far giocare assieme giovani e meno giovani, donne e uomini, coinvolgendo così ragazzi e ragazze di 14-15 anni, fino agli over 70, sia maschi che femmine.

Anche il Sindaco di San Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti, accompagnato alla conferenza stampa di presentazione dell’evento del Vice Sindaco Valentina Cerchiari, ha salutato con entusiasmo il torneo:”Saluto con entusiasmo questa undicesima edizione del Gran Premio Assicoop, organizzato dalla Bocciofila Persicetana e patrocinato dal Comune. In momenti di difficoltà come questi è molto importante cercare di andare avanti, facendo fronte comune nei confronti della situazione che stiamo vivendo. Questa manifestazione rappresenta senz’altro una cosa positiva per il nostro paese”.

Infine, grazie al progetto portato avanti dalla federazione nelle scuole, saranno invitati a San Giovanni in Persiceto, normative covid-19 permettendo, anche i ragazzi delle scuole che sono stati coinvolti dagli istruttori durante i primi mesi di scuola per imparare uno sport che purtroppo non ha tanta visibilità ma che è un importante catalizzatore sociale.

Enrico Adriano Belinelli