Bocciofila Persicetana: ottava edizione del Gran Premio Città di Persiceto

Per domenica 20 dicembre l’ASD Bocciofila Persicetana ha organizzato, nonché predisposto nei minimi termini, l’edizione numero otto del Gran Premio Città di Persiceto, gara nazionale individuale riservata agli atleti “under18” e “under15”.Ovviamente la manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli legislativi e federali.

Ricordiamo a tutti i partecipanti, nonché tifosi e semplici spettatori, che l’ingresso ai locali della Bocciofila sarà contingentato e riservato agli atleti, accompagnatori e/o istruttori ed al personale organizzativo.

Ecco le parole del Vice Presidente Francesco Furlani:”Dopo il bellissimo e ben riuscito Gran Premio Assicoop, abbiamo deciso di confermare e portare avanti un’altra manifestazione importante come il Gran Premio Città di Persiceto, arrivato oramai all’ottava edizione. Come Bocciofila cerchiamo di portare avanti i nostri impegni e, confermando questa importante gara nazionale, ci consolidiamo ancor di più come una delle realtà più solide nel panorama nazionale del mondo delle bocce. Personalmente mi piace molto concludere questo 2020 ospitando una gara nazionale dedicata ai ragazzi, che costituiscono il futuro del nostro sport”.

Enrico Adriano Belinelli