Buone Feste dalla Casa delle donne di Bologna

La nostra Casa delle donne non è solo un punto di riferimento per le tante donne che escono dalla violenza. E’ il luogo in cui coltiviamo un’altra idea di comunità, un’idea femminista. Perché in futuro ogni spazio pubblico e privato sia uno spazio di libertà per tutte noi.

La Casa delle donne accoglie ogni giorno le donne che decidono di uscire da una situazione di violenza e le ospita, con le loro bimbe e i loro bimbi.

Ha ancora bisogno di sostegno per far crescere una realtà che da 30 anni costituisce un riferimento fondamentale per tutte le donne che subiscono violenza. Per loro i servizi offerti, dall’ospitalità in emergenza al sostegno sul lungo periodo, sono completamente gratuiti e non si sono mai fermati neanche durante il lockdown di questo anno.

Grazie per il contributo con cui vorrai sostenerci!

Casa delle donne sarà chiusa nelle giornate del 25 e 26 dicembre, dell’1 e 6 gennaio, sempre reperibile per l’ospitalità in emergenza.