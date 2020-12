Calderara, l’Amministrazione al fianco delle famiglie in difficoltà

Il Comune di Calderara continua a sostenere le situazioni di difficoltà. Per 50 famiglie, individuate dai Servizi Sociali e dalla Caritas, è in arrivo un regalo di Natale, un’altra delle sorprese che l’Amministrazione aveva annunciato. Un regalo non simbolico ma vero, sentito, utile: una borsa spesa, contenente prodotti alimentari di prima necessità che porteranno conforto nel periodo natalizio, sarà recapitata nel fine settimana ad ognuno dei 50 nuclei familiari dai volontari di Percorsi Sicuri.

Un’iniziativa che fa sentire alle famiglie la vicinanza dell’Amministrazione in un periodo di difficoltà: «La terza sorpresa che facciamo ai nostri concittadini, dopo il concorso per gli addobbi più belli e il libro Il Piccolo Principe regalato ai bambini – dice il Sindaco Giampiero Falzone -, mi sta particolarmente a cuore: l’emergenza ha creato nuove situazioni di grande difficoltà, e ne ha acuito altre che già c’erano. Noi siamo e saremo sempre, coi nostri servizi e le iniziative che stiamo mettendo in campo ormai da quasi un anno, al fianco di chi ha bisogno. E speriamo di portare, in questo periodo così complicato, un sorriso a queste famiglie”. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Gruppo Unicomm Famila Nordest, che di recente ha aperto un punto vendita a Calderara e in quest’occasione ha donato le 50 borse spesa. Saranno recapitate sabato 19 e domenica 20 dicembre, in totale sicurezza e nel rispetto delle misure anti contagio.

Ufficio stampa e comunicazione Comune Calderara