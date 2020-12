Calderara, notte di San Silvestro: l’ordinanza del Sindaco

Stop a petardi, botti e fuochi d’artificio dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del primo gennaio 2021, con l’eccezione, esclusivamente in aree private, dell’ora compresa tra le 23:30 e le 00:30. Queste le disposizioni contenute nell’ordinanza numero 39, firmata dal Sindaco Giampiero Falzone il 29 dicembre e riguardante le misure in materia di sicurezza per la notte di San Silvestro. “Quest’anno, in particolare – si legge nell’ordinanza – sarà oltremodo necessario scongiurare l’accadimento di infortuni che possano portare ad un incremento delle presenze di feriti nei Pronto Soccorso, dato il periodo di emergenza sanitaria in cui tutta la comunità è chiamata al senso di responsabilità, al fine di lasciare la disponibilità di spazi, mezzi e personale sanitario al soccorso di persone affette da Covid-19”: un motivo nuovo, dunque, si aggiunge a quelli che tradizionalmente fanno propendere l’Amministrazione per la limitazione all’uso dei botti di fine anno, ossia l’inquinamento acustico e il pericolo per l’incolumità di persone e animali.

Queste, in sintesi, le regole:

divieto di esplodere petardi, botti, fuochi d’artificio e articoli pirotecnici in genere nella giornata del 31 dicembre dalle ore 22:00 alle ore 7:00 del giorno successivo su strade,

piazze, parchi e luoghi pubblici;

su strade, piazze, parchi e luoghi pubblici; divieto di esplodere petardi, botti, fuochi d’artificio e articoli pirotecnici in genere fatta eccezione dalle ore 23:30 alle ore 00:30 del giorno successivo nelle aree private.

La sanzione amministrativa per chi contravviene a queste misure va da 25 a 500 euro.

Le Misure si aggiungono a quelle emergenziali già in essere su tutto il territorio nazionale.

L’ordinanza 39 del 29 dicembre 2020

comune.calderaradireno.bo.it