Corale SS. Pietro e Paolo di Anzola, video del concerto 2019

Il video del concerto dello scorso anno della Corale SS. Pietro e Paolo ed un loro messaggio natalizio.

“Questo 2020 è qualcosa a cui nessuno di noi avrebbe creduto, se ce lo avessero raccontato solo un anno fa. Ha stravolto le nostre vite, le nostre abitudini, ci ha tolto cose che davamo per scontate e a cui non avremmo mai pensato di dover rinunciare. Quest’estate, per qualche giorno, abbiamo provato a raccontarci che fosse tutto finito, che il coro sarebbe presto tornato al suo consueto e gioioso tran tran fatto di prove, di tracce audio spedite sui telefonini per studiare a casa, di battute provate e riprovate finché la Maestra non le giudicava soddisfacenti.

Abbiamo davvero creduto che il peggio fosse passato, che saremmo riusciti a preparare il concerto di Natale e a festeggiare con tutti quanti la nascita di Nostro Signore e il nostro riaffacciarsi alla vita. Ma così non è stato e dobbiamo rimandare ancora un po’ il momento degli abbracci e della serenità.

Ma ogni notte ha una fine e, anche se non possiamo fisicamente vederci, sappiamo che quella luce abbagliante che esploderà in quella piccola grotta la notte di Natale spazzerà via alla fine ogni male e vincerà il buio e la solitudine.

Torneremo a cantare per voi e voi tornerete ad ascoltarci.“

Insieme a loro la Corale SS. Pietro e Paolo di Anzola augura a tutti voi un sereno Natale.

“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama”.