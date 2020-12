Crevalcore, chiusura al traffico ponte di via del Papa

La Città Metropolitana di Bologna ha emesso un’ordinanza per chiusura al traffico, causa lavori sul ponte di via del Papa, soprastante lo Scolo Panarolo (SP 9/I tronco al km 4+045) all’intersezione con Via dei Mari.

Pertanto il collegamento tra le frazioni comunali di Caselle e Sammartini e il capoluogo, sarà assicurato da via Signata e da via Argini Nord utilizzando le vie del Cimitero e Spalletti per rientrare eventualmente su via del Papa.

Il traffico sarà chiuso dal km 0+550 (intersezione strada del cimitero verso Via Signata) al km 4+585 (intersezione Via Spalletti).

Sono esclusi i residenti.

Salvo cambiamenti dovuti al tempo, i lavori inizieranno domani, 16 dicembre 2020, e termineranno il 30 gennaio 2021.

Eventuali modifiche saranno comunicate con successivi aggiornamenti.

Dalla pagina Fb Comune di Crevalcore