Dichiarazione Partito Democratico su Elezione Persiceto 2021

Persiceto 2021: curare le ferite e costruire il futuro del nostro territorio, parte il percorso del Partito Democratico per le prossime amministrative.



A parlare è Michael Santi, segretario del PD di San Giovanni “Siamo persicetani. Crediamo che nel nostro territorio esistano forti spinte verso un rinnovamento vero e che serva mettersi in gioco tutti assieme con molta umiltà per disegnarlo.

Lanciamo un percorso che si pone ora come unico obiettivo quello di mettersi in ascolto del territorio e costruire occasioni di incontro e scambio tra persone e realtà, per indagare assieme gli scenari e gli orizzonti di San Giovanni, Decima e Le Budrie.

Per questo il Partito Democratico di Persiceto si apre alle energie della città, alle altre forze politiche e al civismo senza alcun pregiudizio.

Nel prossimo mese incontrerò diverse personalità di rilievo della nostra comunità tutte con le carte in regola e con le caratteristiche per poterla guidare come Sindaco, certo parliamo di figure del Partito Democratico ma non mancheranno i rappresentanti delle forze politiche e civiche del territorio, personalità del mondo associativo e del lavoro.

Vogliamo costruire una rete tra soggetti, persone e associazioni, per coinvolgere e ascoltare il territorio, facendolo partecipe e protagonista di un processo per la costruzione di un nuovo percorso politico dal basso.

Alla fine di questo percorso, con tutti coloro che ne prenderanno parte, tireremo le somme di quanto emerso e delle questioni che tutti riteniamo fondamentali. Abbiamo tanta fiducia e ottimismo verso ciò che potremo costruire”.

Dello stesso avviso Sara Accorsi, capogruppo del Pd in consiglio comunale: “Pensare al 2021 chiede di ragionare Persiceto alla luce di questo anno di emergenza. Ci aspettano mesi di grande lavoro, in cui accanto al lavoro del consiglio, il gruppo consiliare sarà ancora di più impegnato ad analizzare i diversi ambiti del vivere a Persiceto. Vogliamo che chi si candiderà abbia piena consapevolezza che Persiceto ha 28.000 abitanti, un capoluogo e ben 7 frazioni, e che l’attrattività economica e culturale del suo territorio non possa sopravvivere se guarda solo alla sua piazza e non al proprio essere crocevia tra Bologna, Ferrara e Modena. Siamo pronti a camminare con chi ha come noi una meta: la crescita di Persiceto in termini di inclusione e sostenibilità per migliorare la vivibilità dei cittadini in progetti concreti, in circuiti virtuosi.

Michael Santi

segretario PD di San Giovanni in Persiceto