Emilia-Romagna. Bernini (FI): “Tra Regione e Governo serve confronto vero e trasparente”

Oggi dovrebbe cominciare il confronto con il Governo, propedeutico al passaggio in zona gialla della Regione Emilia-Romagna. Senza voler fare polemica, tuttavia auspico che stavolta si tratti di vero e costruttivo confronto. L’ultima volta, lo ricordo, la Regione Emilia-Romagna, dopo aver emanato un’ordinanza restrittiva in accordo con il Ministro della Salute, volta a scongiurare la zona arancione, si è ritrovata da un giorno all’altro proprio in questa fascia. Se dialogo con le Regioni deve essere, allora lo sia fino in fondo e nella massima trasparenza. Abbiamo bisogno di tutelare la salute dei cittadini, ma servono anche risposte importanti sul fronte economico. E questo vale soprattutto in questo periodo natalizio, un momento dell’anno fondamentale per imprenditori, commercianti, operatori della ristorazione e del turismo. Va trovato un necessario equilibrio e ritengo che, applicando buon senso e coerenza, ciò possa essere senz’altro possibile.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia