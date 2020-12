Grande successo per il Gran Premio Città di Persiceto

“Organizzare una manifestazione non è mai semplice, men che meno in questo periodo, ma possiamo ritenerci soddisfatti dell’ottima riuscita anche dell’”8° G.P. Città di Persiceto”, oltre le felicitazioni di Furlani, presidente del comitato organizzatore, esulta anche Dante Tugnetti, Presidente della Bocciofila Persicetana: “riuscire ad organizzare due manifestazioni nazionali, una riservata agli Under15 e una agli Under18, è per noi motivo di orgoglio”. Nel pieno rispetto dei protocolli e delle normative vigenti, la Persicetana continua a stupire. 50 ragazzi si sono affrontati nella speranza di raggiungere il gradino più alto del podio, ma la tenacia non è bastata per battere Nicolò Lambertini, primo classificato Under15 e Campanelli Riccardo, primo classificato Under18.

Enrico Adriano Belinelli