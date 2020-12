Il “Canto di Natale” con il Fantateatro

Non è davvero Natale senza lo storico racconto “Canto di Natale” di Charles Dickens.

Anche quest’anno, in cui per le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, non è possibile organizzare eventi con la presenza di pubblico, Fantateatro farà immergere i vostri bambini nella magica atmosfera natalizia regalando un imperdibile spettacolo a distanza: da ieri e fino sabato 26 dicembre è possibile assistere gratuitamente in streaming a “Il Canto di Natale – La notte che cambiò il Signor Scrooge”, collegandosi all’indirizzo https://youtu.be/ye1eNbsvbDE

