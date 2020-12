Interruzione della linea telefonica e del funzionamento a internet a Sala

In queste giornate abbiamo ricevuto diverse segnalazioni per problemi alla linea telefonica ed internet nella frazione di Sala. Stamattina l’ufficio tecnico ha quindi predisposto una comunicazione tramite PEC a Telecom per intervenire e risolvere i problemi con la MASSIMA URGENZA, rispettando i cittadini che con loro hanno contratti ma anche l’Ente Comunale che stamattina da sopralluoghi con l’ufficio tecnico ha scoperto un piccolo cantiere non segnalato e soprattutto non in sicurezza.



