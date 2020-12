La Protezione Civile di Anzola impegnata a Nonantola

Oggi (13 dicembre ndr) diversi nostri volontari, con i nostri mezzi entrati in nostro possesso tramite autofinanziamento, donazioni e collaborazioni sono a Nonantola per aiutare la popolazione colpita dalla drammatica alluvione dello scorso fine settimana nello sgombero e nella pulizia dei locali invasi dalle acque e dal fango.Un grande lavoro di squadra in sinergia con gli enti preposti e numerose squadre di Volontari arrivate da tutte le province dell’Emilia-Romagna e dalle regioni confinanti.Nei giorni scorsi i volontari dell nostra associazione sono stati impegnati assieme ad altre squadre per la sorveglianza arginale nelle aree critiche e strategiche per il defluire delle acque in area alluvionata.

Protezione Civile Anzola dell’Emilia