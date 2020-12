La Protezione Civile di Persiceto impegnata per la sicurezza del territorio

Le precipitazioni di questi giorni hanno suscitato molte preoccupazioni per la tenuta degli argini e creato diversi problemi nel modenese. La criticità idraulica tuttora in corso nella pianura emiliana centrale è riferita all’esaurimento della piena in atto nelle ultime sezioni del Secchia. La falla lungo l’argine del fiume Panaro è stata chiusa alle ore 8.30 di questa mattina. Le acque fuoriuscite dalla rotta stanno defluendo nei canali del Consorzio della Bonifica Burana, che potrebbero presentare livelli particolarmente alti, nei comuni di Nonantola, Sant’Agata Bolognese, Crevalcore, Finale Emilia, Cento e Bondeno. Per ora il torrente Samoggia e il fiume Reno non destano preoccupazioni, ma la situazione viene costantemente monitorata.

Ieri i volontari della Protezione Civile di Persiceto sono stati coinvolti in interventi di soccorso e messa in sicurezza a Gaggio e a Crevalcore. A loro va un sentito ringraziamento per il pronto intervento nelle situazioni di criticità e per il lavoro di pattugliamento e controllo sugli argini del Samoggia e del Panaro, nel tratto che attraversa il comune di Crevalcore. Info: https://bit.ly/37H5Vmt

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto