Nasce il marchio “Africanetto di Persiceto”

Con il completamento del percorso di registrazione del marchio “Africanetto di Persiceto – Africanet ed San Zvan”, il Comune porta avanti il progetto di tutela e valorizzazione del suo più caratteristico biscotto a base di zucchero e uova. Per produrre e commercializzare questo dolce tipico persicetano è stato inoltre istituito uno specifico “Albo dei produttori” a cui diversi esercizi commerciali della cittadina hanno già aderito.



L’ “Africanetto di Persiceto” è un biscotto dal colore giallo vivo, ottenuto dall’amalgama di tuorli d’uovo e zucchero finemente lavorati, che viene poi cotto in forno a temperatura moderata in appositi stampi. A cottura ultimata, i biscotti risultano cavi al loro interno, dalla superficie esterna friabile e interna più morbida. La recente registrazione del marchio nasce dalla volontà di tutelare e rilanciare questo dolce tipico persicetano e la sua storia. Negli anni appena trascorsi il progetto ha visto anche il coinvolgimento dell’Istituto di istruzione superiore “Archimede” che con il suo progetto “Africanetti&Co” aveva presentato ad Expo 2015 questa tipicità della tradizione gastronomica locale. Dal 2016 l’Amministrazione comunale ha deciso di puntare al rilancio del biscotto rendendo possibile la sua produzione e il suo commercio, stilando un apposito disciplinare e ideando un nuovo marchio ufficialmente depositato.

“L’Amministrazione comunale – dichiara Alessandro Bracciani, Assessore alle attività produttive del Comune di Persiceto – ha compiuto un ulteriore e decisivo passo nel suo progetto di rilancio di uno dei prodotti tipici più importanti per le nostre tradizioni e la nostra storia locale, il dolce Africanetto di Persiceto. Questo bellissimo progetto è iniziato ormai diversi anni or sono, non appena ci siamo insediati, e ha visto nelle fasi iniziali un’importante collaborazione fra Comune e istituzioni scolastiche e di formazione. Oltre al coinvolgimento dell’Istituto l’Archimede ricordo con piacere anche quello del professor Flaviano Celaschi e dei suoi studenti della Facoltà di Architettura di Bologna, che hanno portato allo studio di un packaging che stiamo sviluppando e che permetterà ai biscotti persicetani di avere non solo un cuore irresistibile ma anche una veste accattivante, in modo da far conoscere questo straordinario prodotto tradizionale anche al di fuori dell’ambito locale. Il Comune ha concluso l’iter della registrazione del marchio, perché questo dolce diventi patrimonio non del singolo ma dell’intera collettività e a ottobre di quest’anno ha messo in campo un altro provvedimento fondamentale per rilanciare definitivamente il prodotto: l’istituzione dell’albo dei produttori. Ora diversi forni e attività commerciali di Persiceto potranno produrre il dolce, disponendo gratuitamente dell’utilizzo del marchio e del disciplinare di produzione, ad attestazione dell’originalità del biscotto. Possiamo dunque dire che è stato compiuto un passaggio fondamentale per lo sviluppo di questo progetto che ci sta tanto a cuore e che riteniamo strategico per lo sviluppo del marketing del territorio, anche e soprattutto in chiave turistica. Poter disporre dei diritti di proprietà sarà fondamentale perché i dolci di questi esercizi potranno essere sempre riconosciuti ufficialmente come prodotti originali ed essere protetti da qualsiasi rischio di emulazione e appropriazione indebita del marchio. Il nostro diventerà dunque l’unico Comune in cui si potrà produrre l’Africanetto di Persiceto, e questo sarà pertanto sempre riconosciuto come prodotto tipico del nostro paese in Italia e nel mondo.”

Le attività che ad oggi hanno avuto in concessione l’uso del marchio sono: Forno Massari di Laura Suffritti, Forno delle Sorelle Bongiovanni, Magic Pasticcio di Miriam Fanin, Forno Fratelli Cocchi di Cocchi Verter, Antica Drogheria Bergamini. Questi esercizi hanno già ricevuto, o in alcuni casi riceveranno a breve, l’apposito certificato d’uso e la vetrofania da esporre in vetrina. Le attività commerciali interessate ad entrare a far parte dell’albo dei produttori dell’Africanetto di Persiceto possono rivolgersi all’ufficio Suap del Comune per maggiori informazioni.

Ufficio Stampa del Comune di Persiceto