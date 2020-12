Natale 2020, gli auguri del sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Persiceto

Questo anno che sta per concludersi ha richiesto a tutti noi grandi sacrifici e sappiamo bene che non sono ancora finiti. Se il valore di una comunità si misura soprattutto nelle difficoltà come vostro Sindaco posso affermare con orgoglio che i Persicetani ancora una volta hanno risposto “presente”: solidarietà, sostegno, altruismo, disponibilità non sono mai venuti meno in questo anno difficilissimo.

Una preghiera speciale a chi quest’anno ci ha lasciato, ai suoi familiari e a chi oggi sta combattendo con coraggio la sua battaglia.

A tutti voi e alle vostre famiglie rivolgo a nome mio e dell’Amministrazione Comunale i più sentiti Auguri di Buone Feste.

Abbiate cura di voi e dei vostri cari.

Lorenzo Pellegatti

dalla pagina Fb di Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto