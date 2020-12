Persiceto: 76° Anniversario del Rastrellamento di Amola, Le Budrie e Borgata Città

Questa mattina si è svolta la commemorazione del 76° Anniversario del Rastrellamento di Amola, Le Budrie e Borgata Città, che ha visto oltre 300 persicetani venire deportati da squadre di SS e fascisti nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 1944 per poi essere uccisi a Sabbiuno di Paderno tra il 14 e il 23 dicembre: nonostante la pioggia e benché la situazione di emergenza sanitaria non consenta la partecipazione del pubblico, il Sindaco Lorenzo Pellegatti ha fatto tappa nelle tre frazioni per la posa delle corone sulle lapidi alla sola presenza dei rappresentanti di Anpi e della Polizia Locale, per mantenere viva la memoria delle vittime delle stragi anche e soprattutto in un periodo come questo in cui i sacrifici e le lotte dei nostri predecessori per la liberazione dal fascismo devono essere di grande esempio per tutti noi per ritrovare la grande unità di quei momenti e affrontare tutti insieme questa difficile situazione. In onore dei Caduti ad ogni tappa è stato eseguito il brano “Silenzio”.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto