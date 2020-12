Persiceto, Gran Premio AssiCoop: le considerazioni finali del Presidente Furlani

“È la passione per il nostro sport che ci aiuta a superare le difficoltà” questo il commento a caldo di Francesco Furlani, Presidente del Comitato Organizzatore, a manifestazione appena conclusa.

Nella giornata di domenica 6 dicembre, durante l’“11° G.P.AssiCoop”, si sono contese il gradino più alto del podio le migliori formazioni d’Italia.

La precisione millimetrica e la resistente concentrazione hanno portato Lorenzini Giacomo e Niko Bassi, giocatori della bocciofila Vigasio di Verona a trionfare 10 a 2 sui bolognesi Lipparini e Simonini.

L’entusiasmo che si è respirato durante tutta la giornata nell’essere nuovamente in campo, ha fatto da cornice ad una delle migliori e più partecipate manifestazioni nazionali.

“Purtroppo lo sport, così come ogni altro settore, si trova a doversi adattare alla complessa situazione che stiamo vivendo. La vera vittoria in questa giornata, è stata quella di essere riusciti a permettere lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza e nel rispetto dei protocolli vigenti. Ancora una volta il nostro sport è riuscito a dimostrare come competizione agonistica e serietà possano convivere. Ringrazio i volontari della Bocciofila, il corpo arbitrale, tutti gli atleti che hanno partecipato così numerosi, ma soprattutto ringrazio la nostra Federazione che ancora una volta ha creduto in noi”.

Enrico Adriano Belinelli