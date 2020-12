Persiceto: in distribuzione il calendario di “San Giovanni” 2021

Purtroppo, causa covid e le restrizioni previste dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il consueto appuntamento di presentazione del calendario di “San Giovanni”, edito da Li.Pe. (Litografia Persicetana), non avrà luogo.

Nonostante il difficile momento l’editore Enrico Silvestri, coadiuvato da diversi collaboratori, ha deciso di proporre anche quest’anno, ai cittadini persicetani, questa sua iniziativa editoriale.

Fulcro del calendario 2021 sarà l’Avis di San Giovanni in Persiceto, associazione di volontari donatori di sangue e plasma fondata nel lontano 1947.

“La collaborazione con la Li. Pe., da parte dell’Avis Comunale, che figura tra gli sponsor, è andata via via a consolidarsi nel tempo. Ma in questa occasione, l’opportunità di essere presenti nelle case dei Persicetani, come soggetti dell’anno 2021, ci ha resi particolarmente orgogliosi.

Credo che L’Avis non abbia bisogno di presentazioni, a San Giovanni in Persiceto esiste dal lontano 1947 (come potrete leggere anche in alcune pagine del calendario), e da allora tutti sanno che cosa è e a che cosa serve, tuttavia occorre ricordare che tutte le associazioni, ed in particolare l’Avis, hanno bisogno di un apporto continuo di forze fresche – dalla presentazione di Paolo Forni, Presidente Avis Comunale San Giovanni in Persiceto”.

E proprio oltre alla storia di fondazione dell’associazione, che si potrà leggere in alcuni brevi stralci scanditi dai mesi dell’anno, corredati da un buon numero di immagini fotografiche, l’obiettivo dell’Avis e del suo presidente è quello, tramite il calendario, di sensibilizzare i giovani al dono verso l’altro e quindi a diventare donatori di sangue o plasma, ma anche di non interrompere quel file rouge che li lega a quanti, prima di loro, hanno dato continuità al lungo percorso dell’Avis.

Il calendario di “San Giovanni” è disponibile da inizio dicembre all’Urp del Comune di San Giovanni in Persiceto e nei consueti punti di distribuzione degli anni precedenti.