Persiceto: lavori rotonda via Bologna, aggiornamento al 21 dicembre

A partire da oggi (21 dicembre ndr) sono in vigore le modifiche alla viabilità relative alla Fase 2 dei lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra via Bologna, circonvallazione Italia e circonvallazione Vittorio Veneto.

In particolare, da oggi è attiva la circolazione in senso rotatorio per tutti i veicoli nell’area di intersezione.

Le modifiche in questione proseguiranno presumibilmente fino a giovedì 7 gennaio; le variazioni al traffico relative alle fasi successive saranno comunicate man mano, in base all’andamento dei lavori.

comunepersiceto.it