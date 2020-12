Persiceto: le biblioteche comunali riaprono per il prestito

In seguito alla pubblicazione del nuovo Dpcm del 3 dicembre 2020, a partire da mercoledì 9 dicembre le biblioteche comunali di Persiceto riaprono al pubblico per il prestito e la restituzione dei libri, con modalità di ingresso contingentato e prenotazione obbligatoria. Rimane invece interdetto l’accesso agli scaffali, sale studio e pc.

In particolare il nuovo decreto in merito alla chiusura al pubblico degli istituti culturali chiarisce che “sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura […], ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica”.

Sulla base delle nuove disposizioni le biblioteche comunali di Persiceto a partire da mercoledì 9 dicembre riattivano dunque l’attività di prestito con accesso al pubblico, e non più con la modalità “take away”.

Per evitare qualsiasi rischio di contagio, verranno adottate le seguenti misure di contenimento nello svolgimento del servizio:

apertura per il solo prestito e restituzione dei libri (è sospeso a data da destinarsi l’accesso alle sale studio, all’emeroteca, e all’area internet)

(è sospeso a data da destinarsi l’accesso alle sale studio, all’emeroteca, e all’area internet) accesso con obbligo di mascherina (bisogna presentarsi già muniti di mascherina, le biblioteche non hanno mascherine da distribuire agli utenti)

(bisogna presentarsi già muniti di mascherina, le biblioteche non hanno mascherine da distribuire agli utenti) accesso solo su appuntamento telefonico negli orari di apertura; è importante la puntualità

negli orari di apertura; è importante la puntualità prenotazione obbligatoria dei libri da prendere in prestito , via mail, per telefono o tramite il portale Sebina You

, via mail, per telefono o tramite il portale sospensione del prestito circolante tra biblioteche

Come si restituisce un libro?

Prendere appuntamento con la biblioteca di riferimento (vedi recapiti sotto). Il giorno dell’appuntamento bisogna presentarsi puntuali, indossando la mascherina. Si può entrare solo uno alla volta e solo dopo che l’operatore ha fatto cenno di avanzare. Appena entrati, si troverà uno scatolone dove riporre in modo autonomo i libri da restituire. Dopo aver riposto i libri, è necessario sanificare le mani con il prodotto a disposizione tramite dispenser. I libri messi nello scatolone saranno posti alla misura di quarantena per qualche giorno (in quanto veicolo di contagio del virus) e solo trascorso questo tempo verranno elaborati i rientri.

Come si prendono in prestito nuovi libri?

Contattare la biblioteca di riferimento ed elencare i libri desiderati oppure chiedere qualche consiglio di lettura. In un secondo momento si verrà ricontattati per fissare un appuntamento. Il giorno dell’appuntamento bisogna presentarsi puntuali, indossando la mascherina. Si può entrare solo uno alla volta e solo dopo che l’operatore ha fatto cenno di avanzare.

Giorni e orari di apertura:

Biblioteca comunale “Giulio Cesare Croce” Sezione Adulti : lunedì, martedì, giovedì e venerdì, ore 14-19; mercoledì e sabato, ore 9-13 (tel. 051.6812961 – bibliocroce@comunepersiceto.it )

: lunedì, martedì, giovedì e venerdì, ore 14-19; mercoledì e sabato, ore 9-13 (tel. 051.6812961 – ) Biblioteca comunale “Giulio Cesare Croce” Sezione Ragazzi : dal lunedì al venerdì, ore 14.30-18.30; sabato, ore 9-13 (tel. 051.6812971 – biblioragazzi@comunepersiceto.it )

: dal lunedì al venerdì, ore 14.30-18.30; sabato, ore 9-13 (tel. 051.6812971 – ) Biblioteca comunale “Raffaele Pettazzoni”, San Matteo della Decima: dal lunedì al giovedì, ore 9.30-13, 14.30-18; martedì, mercoledì, venerdì, ore 14.30-18; sabato ore 9.30-13 (tel. 051.6812061 – bibliotecadecima@comunerpersiceto.it)

