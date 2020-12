Persiceto: modifiche alla viabilità su via Cento

Modifiche alla viabilità su via Cento per cantiere nuova rotatoria all’innesto tra via Biancolina e via Fanin

Si ricorda che via Cento è sbarrata all’altezza del civico 40 (entrata polo scolastico), per cui chi proviene dal centro del capoluogo non può proseguire verso Decima e Cento o verso via Fanin e via Biancolina; allo stesso modo chi proviene da Nord per andare in centro a Persiceto dovrà svoltare in via Fanin e passare da via Bologna, via Sasso o via Vecchia di Zenerigolo.

Queste limitazioni rimarranno in vigore presumibilmente fino a venerdì 29 gennaio; le modifiche previste per le fasi successive verranno comunicate man mano, in base all’andamento dei lavori.

