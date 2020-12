Persiceto, nuovo bando per l’erogazione di buoni spesa

Il Comune di Persiceto dà la possibilità di partecipare a un ulteriore bando per l’erogazione di buoni spesa a favore delle famiglie più in difficoltà o in stato di bisogno a causa dell’emergenza Covid-19, attingendo a risorse recentemente erogate dallo Stato. Gli interessati potranno presentare richiesta dal 5 al 31 dicembre 2020.

Vista la disponibilità dei fondi statali ricevuti dal Comune di Persiceto per attivare misure di solidarietà alimentare nell’ambito della situazione di crisi economica provocata dall’emergenza Covid-19 (art. 2 D.L. 154/2020), da sabato 5 dicembre e fino alle ore 12 del 31 dicembre 2020 è possibile partecipare a un bando per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

Chi può fare richiesta

Possono fare domanda le famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus, con i seguenti requisiti:

residenza o domicilio nel Comune di San Giovanni in Persiceto

aver subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per una delle seguenti cause: perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali, mancato inizio lavoro stagionale, perdita del lavoro precario, sospensione o forte contrazione dell’attività di lavoro autonoma, perdurare della condizione di inoccupazione o di indigenza, attesa di ammortizzatori sociali non ancora liquidati

disponibilità finanziarie liquide al 30 settembre 2020 inferiore a 10.000 euro (conti correnti, titoli, ecc.)

non aver fruito nel semestre 1° giugno – 30 novembre 2020 di rendite (redditi, contributi e sussidi) superiori a: 1.000 euro mensili per nuclei di soli adulti 1.200 mensili per nuclei con 1 figlio a carico minore di 26 anni, oppure portatore di disabilità 1.300 mensili per nuclei con 2 figli a carico minori di 26 anni, oppure portatori di disabilità 1.500 mensili per nuclei con 3 o più figli a carico minori di 26 anni, oppure portatori di disabilità



Anche chi ha beneficiato dei buoni spesa attraverso i primi tre bandi può ripresentare richiesta. Le domande saranno accolte, fino ad esaurimento delle risorse, in ordine di protocollo d’arrivo; in caso di domande incomplete farà fede il protocollo dell’ultima integrazione. Fino al 15 dicembre le domande di chi non ha avuto contributi pubblici per il periodo giugno-novembre 2020 saranno liquidate prioritariamente.

Come fare richiesta

Per presentare richiesta è necessario:

compilare e firmare il modulo di autodichiarazione, disponibile sul sito www.comunepersiceto.it e presso l’Urp del Comune

allegare copia del documento di identità

consegnare la richiesta di persona presso gli Uffici per le Relazioni col Pubblico nel capoluogo e a Decima, preferibilmente su appuntamento (n. verde 800.069678)

oppure

inviarla via mail esclusivamente all’indirizzo comune.persiceto@cert.provincia.bo.it entro le ore 12.00 del 31/12/2020 (le domande inviate ad altri indirizzi mail non saranno prese in considerazione).

Ammontare del buono spesa

L’importo del buono spesa varierà a seconda dei componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia anagrafico:

1 componente, € 200,00

2 componenti, € 275,00

3 componenti, € 350,00

4 componenti, € 400,00

dal 5° componente in poi si sommano € 50,00 per ogni ulteriore componente

per ogni minore presente si aggiungono € 50,00

per ogni persona con disabilità si aggiungono € 100,00 (cumulabili con l’incremento per la minore età).

I buoni dovranno essere spesi entro la data indicata nel buono stesso per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Consulta il testo integrale del bando e scarica il modulo di autodichiarazione

Per informazioni scrivere a servizisociali@comunepersiceto.it.

Ufficio stampa Comune Persiceto