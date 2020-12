Piena del fiume Panaro, precisazioni dal Sindaco di Sant’Agata

SITUAZIONE ALLAGAMENTI

Buongiorno a tutti, in considerazione della situazione critica di alcuni Comuni limitrofi interessati dalla rottura dell’argine destro del Panaro e del fatto che sono circolate notizie non del tutto precise e corrette, ritengo opportuno precisare che:- la situazione è in netto miglioramento anche perché nella mattinata odierna è stata chiusa la falla sulla sponda del Panaro.- la situazione di Sant’Agata è per ora sotto controllo: da ieri mattina sono in continuo contatto con la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e le Autorità.- nella giornata di ieri, io e il Luogotenente De Sario siamo andati personalmente a visionare i luoghi potenzialmente critici. Il Comune ha altresì provveduto ad avvisare i residenti interessati, a titolo precauzionale.- per ora non si riscontra alcun reale rischio per Sant’Agata. Ovviamente qualora vi dovessero essere novità sarà mia cura avvisare tutti tempestivamente.Ripeto che per ora la situazione è sotto controllo e non c’è alcun motivo di allarme.Ci tengo però a ringraziare di cuore quanti si sono adoperati ieri, questa notte e oggi per contenere questa emergenza e ad esprimere la mia solidarietà per le persone e i territori colpiti.

dalla pagina Fb Giuseppe Vicinelli Sindaco